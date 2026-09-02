Appuntamento delle 19 con il Salotto di FcInterNews. Spazio alla notizia di giornata con l'addio di Piero Ausilio all'Inter. Si chiude una storia di 28 anni, culminata con un ciclo indimenticabile. Tutto sulla separazione tra il ds e l'Inter e uno sguardo al futuro.

Segui la diretta
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.