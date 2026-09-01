Brutte notizie per il Napoli e per Massimiliano Allegri, che perde per un paio di settimane un giocatore importante come Scott McTominay, a partire dalla trasferta di sabato prossimo al Meazza contro l'Inter (una delle sue prede preferite, tra l'altro). Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club azzurro ha comunicato il motivo dell'assenza dello scozzese:

"In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali".

Sezione: Focus / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 13:45
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.