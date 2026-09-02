A pochi istanti dall'inizio dell'edizione 2026 del "Gran Galà del Calcio" presso il Teatro Alla Scala di Milano, l'ex attaccante Alessandro Altobelli ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista in merito all'addio di Piero Ausilio all'Inter dopo 28 anni di lavoro e in merito al confronto tra capitan Lautaro Martinez e il romanista Malen. Di seguito sono riportate le sue dichirazioni raccolte in diretta dal nostro inviato Simone Togna.
Altobelli elogia Lautaro Martinez e Ausilio
"L'addio di Ausilio? Sinceramente dispiace molto perché conosco Piero da tantissimi anni. Ha sempre fatto un ottimo lavoro per l'Inter e sono sicuro che sentiremo la sua mancanza. L'Inter è una grande società e quindi deve trovare subito il sostituto: non c'è tempo per rimpiangerlo o fermarsi. A Piero dico grazie a nome dell'Inter. Baccin? È molto bravo. Complimenti a lui perché è già da un pezzo all'Inter e credo che non avrà problemi ad imporsi e a fare le cose che la società vorrà perché è all'Inter da tanti anni. Le rivali per la corsa al titolo? Dico che Milan, Juve e Roma possono dare fastidio. La Roma è una buona squadra, anzi ottima e penso che anche quest'anno lotterà per i primi quattro posti. Hanno Malen che è un grande attaccante: segna tanto e quando ce l'hai contro devi stare sempre attento perché, se ti distrai, ti fa gol. Meglio Malen o Lautaro Martinez? Lautaro è il più forte attaccante al mondo in questo momento: è titolare dell'Argentina e dell'Inter, vince il campionato, vince le Coppe, è straordinario. Noi interisti dobbiamo ringraziarlo perché oltre ad essere un gran giocatore è un grande uomo e ancora una volta ha dimostrato attaccamento a questa società e a questa maglia".
Autore: Carlo Gamba
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