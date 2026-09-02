Martedì sera, ore 21, al Bernabeu Real Madrid e Inter esordiranno nell'edizione 2026/27 della UEFA Champions League. Una delle partite più attese della prima giornata del torneo, a cui le merengues si presenteranno con parecchie assenze tra infortuni e squalifiche. Ben 10 giocatori della rosa a disposizione di José Mourinho non saranno infatti della partita.

Si parte dagli squalificati Eduardo Camavinga, Bernardo Silva e Arda Guler, per passare agli infortunati Raul Asencio, Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch ed Endrick.

Sezione: Eurorivali / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 17:08
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.