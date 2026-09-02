Impresa difficile, ma non impossibile quella che attende questa sera l'Inter Women di David Sassarini, chiamata a ribaltare il 2-0 subito all'andata in Germania nel ritorno del terzo turno preliminare di Women's Champions League. Alla vigilia del match, il tecnico nerazzurro parla così ai microfoni di Inter TV: "Alle ragazze ho chiesto di avere coraggio, di andare a fare la partita anche a costo di sbagliare qualcosa. Questa è la cosa che chiedo spesso. All'andata abbiamo sbagliato in tanti particolari nella fase iniziale, la partita era in equilibrio e potevamo sbloccarla subito; poi ha avuto grande spirito di sacrificio in inferiorità numerica. In quel momento si poteva chiudere il doppio confronto e invece sono state brave".