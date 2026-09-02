Prima convocazione con il Cagliari per Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002 che si è trasferito nel club sardo nel penultimo giorno di mercato lasciando l'Inter in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri, nell'accordo sottoscritto con la controparte, si sono garantiti il diritto di contropzione. L'ex Modena è tra i giocatori a disposizione di Fabio Pisacane per la sfida di Coppa Italia contro il Verona, in programma domani sera. "Massolin è giovane, ha fatto un ottimo campionato in Serie B l'anno scorso. Noi dovremo essere bravi a farlo esprimere al meglio", aveva detto il tecnico rossoblu, a DAZN, dopo la sfida di campionato proprio contro i nerazzurri.