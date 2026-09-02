È di poche ore fa la notizia della separazione ufficiale tra l'Inter e Piero Ausilio dopo 28 anni di collaborazione. Il dirigente milanese lascia la società interista e il proprio incarico di direttore sportivo a poche ore dalla chiusura del mercato estivo. A succedergli è lo storico braccio destro Dario Baccin, già annunciato come sostituto. A questo proposito, il direttore sportivo e allenatore Pietro Lo Monaco ha commentato l'addio di Ausilio durante un recente intervento radiofonico a TMW Radio.

Lo Monaco lancia il monito al club interista

"Sono molto dispiaciuto per questo addio perché Piero è un professionista esemplare. Sicuramente il club potrà risentire di questa separazione perché il direttore è un ingranaggio importante e levarlo può creare degli scompensi".