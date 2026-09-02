Tony D'Amico è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, a Trigoria, per tracciare un bilancio del suo primo mercato condotto da direttore sportivo della Roma. Parlando degli obiettivi centrati e di quelli mancati, l'ex dirigente di Verona e Atalanta ha risposto così a chi gli chiedeva quante sessioni servissero per ridurre il gap dall'Inter: "Quest’anno abbiamo investito su ragazzi giovani e di prospettiva - le sue parole -. Abbiamo inserito giocatori di spessore come De Roon e Balerdi, abbiamo avuto l’opportunità di fare un mercato di ringiovanimento e strutturare il vecchio gruppo storico e allargarlo. Per la nostra idea di calcio fa la differenza, noi pensiamo che i ragazzi giovani di prospettiva debbano essere sostenuti da un gruppo di uomini forti come abbiamo. Non ci poniamo obiettivi su come raggiungere l’Inter, noi dobbiamo fare la Roma e affrontare le gare al meglio. Sarà difficile giocare tutte le competizioni, ma sarà stimolante per tutti”.