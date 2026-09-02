Lo stop di Scott McTominay influenzerà le strategie di Max Allegri già dalla partita di sabato alle 18 al Meazza contro l'Inter. Ieri mattina l'allenatore non ha fatto particolari sermoni alla squadra in seguito alla sconfitta interna contro il Como, optando per una ripresa degli allenamenti soft. E dal punto di vista tattico non ha provato moduli diversi dal 4-3-3 attuale. Lo riporta Il Mattino. Il Napoli si trova di fronte un trittico di impegni pesanti: Inter, Arsenal e Bologna, per questo Allegri aveva comunque in mente, a prescindere dallo stop di McTominay, di apportare modifiche rispetto all'undici titolare contro i lariani.

Novità di formazione

A San Siro pertanto non è escluso che possano giocare dal primo minuto sia Kevin de Bruyne sia Antonio Vergara, così come Alisson Santos. Un turn over necessario per dosare le energie e dare tempo a chi è ancora indietro di condizione. In panchina contro l'Inter potrebbe trovare spazio il nuovo arrivato Benoit Badiashile, che quando sarà pronto (finora ha svolto una preparazione differenziata) potrà far rifiatare Rafa Marin.