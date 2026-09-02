Il conto alla rovescia è iniziato. La Champions League 2026/2027 si prepara a tornare protagonista con l’avvio della nuova stagione europea, e dopo il sorteggio della fase campionato cresce l’attesa per capire chi riuscirà a conquistare la Coppa dalle grandi orecchie. Le quote vincente Champions BetFlag raccontano le prime aspettative in vista del nuovo campionato. A partire davanti a tutti è il Paris Saint-Germain, proposto a 6.00. I francesi si presentano da campioni in carica dopo aver conquistato le ultime due edizioni della competizione e ripartono con l’obiettivo di centrare uno storico three-peat.

Le principali rivali secondo gli analisti di BetFlag sono Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Arsenal, tutte a 6.50. Tra le squadre chiamate a recitare un ruolo importante nella nuova Champions c’è anche l’Inter, proposta a 20.00. I nerazzurri rappresentano la principale candidata italiana al successo finale e arrivano all’appuntamento europeo con una struttura di gioco consolidata e una rosa abituata a confrontarsi con le grandi del continente. Un percorso di crescita che ha portato l’Inter fino alla finale del 2023, persa contro il Manchester City, e che negli ultimi anni ha consolidato la presenza del club ai vertici del calcio europeo. I nerazzurri vogliono ora confermarsi su questi livelli e provare a inserirsi nuovamente nella corsa verso le fasi decisive della competizione.