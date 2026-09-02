Cristian Chivu, come specificato da FcInterNews anche quando Luis Henrique sembrava, o probabilmente era, vicino alla Roma, non ha mai esortato il brasiliano a lasciare i nerazzurri. E allo stesso tempo l’allenatore rumeno, a dispetto delle tante notizie uscite in tempi recenti su Benjamin Pavard, non ha mai avuto veri problemi personale con il francese. Ma andiamo con ordine.

Mai messo alla porta

Luis Henrique, come raccontato, è stato davvero in trattativa con i capitolini. O meglio, l’Inter lo avrebbe sicuramente volute cedere ai giallorossi per quei famosi 25-30 milioni di euro. E Chivu aveva pure avallato l’eventuale partenza dell’esterno verdeoro. Questo è quanto. Ma un conto è condividere una possibile scelta societaria, sia per il bene delle casse del club di Viale della Liberazione, che eventualmente anche per la rosa dei campioni d’Italia (ovviamente era stato individuato il profilo di un eventuale sostituto del giocatore), un’altra è ritenere quel dato giocatore un esubero e non volerne più sapere di lui. Per chiarezza, Chivu, come tutti all’Inter, aveva detto a chiare lettere a Kristjan Asllani che non avrebbe fatto parte del progetto. E così è stato. Luis Henrique invece non è mai stato accompagnato alla porta. Sarebbe stato ceduto, questo è evidente, in caso di offerta congrua. Gli è stata paventata l’ipotesi di cessione, certo. Ma c’è una evidente differenza tra i casi di chi non sarebbe mai rimasto a prescindere e chi invece è rientrato in una normale trattativa di mercato. Ecco la differenza di trattamento che oggi permetterà proprio a Chivu di poter contare su Luis Henrique senza il fardello psicologico del “non ti volevo qui”. E questo deve essere sottolineato con forza, perché chi sta vicino al giocatore ha sempre assicurato nel tempo che il ragazzo sentisse la stima del suo mister. E lo conferma, nei fatti, la presenza nell'undici titolare dell’esterno a Cagliari.

Su Pavard la situazione è invece più ingarbugliata. L’Inter voleva cederlo, zero dubbi. Il francese però, pure lui contando sulla fiducia di Chivu nelle sue qualità, non ne ha mai voluto sapere. Certo, l’ingaggio dell’ex Bayern Monaco è pesante ed è normale quindi fosse finito tra i cedibili: un'alternativa, per quanto valida, non può pesare così tanto sulle casse del club. Ma sostanzialmente tra Chivu e Pavard non ci sono stati mai grandi problemi al di là della normale amministrazione. E risulta più che vero che l’allenatore apprezzi le caratteristiche di Benji, come esplicitato pubblicamente in conferenza. Anche il tecnico dei campioni d’Italia, come qualcuno in società, non ha apprezzato ovviamente la foto post padel – e soprattutto post infortunio – del francese. Questo non va nascosto e va raccontato. Ma si deve pure aggiungere come si tratti ormai di una situazione passata, per la quale Pavard ha pagato evidentemente il conto. E oggi quindi è una risorsa in più per l’Inter. Come Luis Henrique.