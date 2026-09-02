Nicolò Barella è il giocatore dell'Inter più votato dai lettori di FcInterNews.it nel sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro relativo a Cagliari-Inter. Il centrocampista ha vinto piuttosto nettamente la corsa al primo gradino del podio, superando Hakan Calhanoglu, arrivato secondo e Josep Martinez, terzo. Pertanto, ecco le classifiche di giornata e generale del premio.

J. Martinez 9.90%
Pavard 8.77%
Akanji 0.37%
Bastoni 0.67%
Luis Henrique 0.37%
Barella 57.35%
Calhanoglu 13.72%
Sucic 1.35%
Dimarco 0.75%
Lautaro 0.37%
Esposito 1.65%
Jones 0.97%
Zielinski 0.30%
Thuram 0%
Stones 0.22%
Bisseck 3.22%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO DUE PARTITE:

ESPOSITO E BARELLA 5 PT.
DIOUF E CALHANOGLU 3 PT.
BISSECK E J. MARTINEZ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 14:15
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.