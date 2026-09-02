Nicolò Barella è il giocatore dell'Inter più votato dai lettori di FcInterNews.it nel sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro relativo a Cagliari-Inter. Il centrocampista ha vinto piuttosto nettamente la corsa al primo gradino del podio, superando Hakan Calhanoglu, arrivato secondo e Josep Martinez, terzo. Pertanto, ecco le classifiche di giornata e generale del premio.

J. Martinez 9.90%

Pavard 8.77%

Akanji 0.37%

Bastoni 0.67%

Luis Henrique 0.37%

Barella 57.35%

Calhanoglu 13.72%

Sucic 1.35%

Dimarco 0.75%

Lautaro 0.37%

Esposito 1.65%

Jones 0.97%

Zielinski 0.30%

Thuram 0%

Stones 0.22%

Bisseck 3.22%



CLASSIFICA GENERALE DOPO DUE PARTITE:

ESPOSITO E BARELLA 5 PT.

DIOUF E CALHANOGLU 3 PT.

BISSECK E J. MARTINEZ 1 PT.