La Premier League come possibile destinazione futura. Piero Ausilio è ancora a tutti gli effetti il direttore sportivo dell'Inter ma l'evoluzione della sua situazione lo spinge lontano da Viale della Liberazione, dopo il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Probabile che le parti si separino prima del prossimo giugno, per iniziare i rispettivi nuovi corsi in vista della prossima stagione. Meno probabile che Ausilio scelga di rimanere in Italia, legato com'è all'Inter non si vedrebbe come avversario dopo 28 anni nello stesso club.

Per questa ragione l'estero sarebbe lo step successivo, in particolare l'Inghilterra dove ha diversi estimatori. Tra questi il Tottenham, che negli anni passati si era affidato a un direttore sportivo italiano come Fabio Paratici e ha come allenatore Roberto De Zerbi, che ha ottimi rapporti con Ausilio, il quale aveva pensato anche a lui per il dopo Inzaghi. Ad oggi non c'è alcun contatto concreto, solo un'idea piuttosto logica. In passato il diesse nerazzurro era stato contattato dall'Al Hilal, dove allena Simone Inzaghi, declinando comunque la proposta. Tra qualche settimana potrebbe invece valutare ogni possibilità per la propria carriera.