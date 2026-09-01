In estrema sintesi, il mercato estivo dell'Inter, quello da non sbagliare, può essere riassunto con una sola espressione: Brentry. Proprio con l'uso di un gioco di parole che tanto piace ai sudditi di sua Maestà. Per fare quello step necessario in Europa, in cui in questa stagione bisogna fare bene su indicazione dall'alto, Cristian Chivu ha chiesto giocatori che potessero portare intensità e dinamismo tipici della Premier League, il campionato che fa da nave scuola ormai da anni. E con un po' di pazienza è stato accontentato. Per non limitarsi a un singolo gioco di parole, ma provando a esprimere un concetto, la finestra estiva nerazzurra a un certo punto è sembrata un episodio di Black Mirror. Troppo irreale da poterla raccontare.
Caos a destra
Si parte dall'operazione Marco Palestra, colui che era stato designato per eredirare la fascia destra lasciata vacante da Denzel Dumfries, prelevato previo pagamento della clausola da 20 milioni da José Mourinho, per conto del Real Madrid. Un addio nell'aria da tempo, almeno da quando l'olandese si era fatto aggiungere questa via di fuga economica nel momento di firmare il rinnovo. Ecco, tutto il club, da Oaktree in giù, convergeva sulla scelta del laterale di Buccinasco per ripristinare l'undici titolare. Inseguimento durato settimane, fino all'accordo con l'Atalanta, già di per sé un'impresa. Poi, nella serata del quaglio, l'amara breaking news: Palestra va al Chelsea dove c'è un progetto (pausa riflessiva, ndr) che lo attrae. A quasi il triplo dello stipendio proposto dall'Inter. Mesi di scambi effusioni cancellati con un freddo whatsapp, detto in modo più cinematografico. Un pugno in pieno viso per la dirigenza nerazzurra, che una volta smesso di barcollare si è subito rimessa al lavoro per riempire quel vuoto a destra. Detto, fatto: ecco Anan Khalaili, 22enne di belle speranze con qualcosa in più rispetto a Palestra: l'entusiasmo di vestirsi di nerazzurro. Accordo piuttosto rapido con l'Union Saint-Gilloise e via verso la firma. Peccato che sulla strada si sia messo di traverso il CONI, che davanti a un quadro cardiologico non convincente ha negato l'idoneità. Nulla di fatto, in bocca al lupo in Premier League (Crystal Palace) dove certi esami li fanno nella pausa pranzo. Black Mirror, ricordate? Ci si tornerà.
Difesa blindata, poi ecco Spence
Interrotta per chiari messaggi dall'universo la ricerca dell'estero, mentre Andy Diouf dimostrava che l'idea di Chivu non era così pazza, in ritiro già stavano mettendo minuti nelle gambe e muscoli nel corpo i vari Aleksandar Stankovic (riscattato per 23 milioni dal Bruges), Ivan Provedel (3 milioni alla Lazio, che l'ha tirata fin troppo per le lunghe a voler essere onesti) e il figliuol prodigo Benjamin Pavard, rientrato dal prestito poco confortevole al Marsiglia per rimanere, nonostante un po' tutti gli avessero consigliato di non disfare le valigie per evitare una fatica inutile. A conti fatti, l'ha spuntata Benji l'interista, che con la sua auto-conferma ha impedito che il flirt con Cristian el Cuti Romero diventasse qualcosa di più. Ma siccome almeno un centrale era presente sulla lista della spesa, ecco all'improvviso il tradizionale parametro zero, quel John Stones che Pep Guardiola ha amato alla follia e che, con grande entusiasmo, ha accettato la sfida nerazzurra a 32 anni. Se la salute lo assistesse, colpaccio. Sistemato a doppia mandata il reparto difensivo, con il povero Manuel Akanji (riscattato per 15 milioni) costretto a giocare da centrale ancora una stagione, gli uomini mercato dei Campioni d'Italia sono tornati a concentrarsi sulla fascia destra, sfidando l'universo e ricordandosi che sul taccuino c'era più di un nome. Uno di questi appartiene a Djed Spence, strappato al Tottenham per circa 30 milioni di euro, decisamente meno di quelli preventivati per Palestra, qualcosa in più rispetto a quelli investiti per Khalaili e poi stornati dall'USG. Fiducia in quanto visto al Mondiale, dove l'ex Genoa ha mostrato la sua miglior versione di se, come piace al suo nuovo allenatore. Sulla carta, bella pescata dal punto di vista fashion (only the brave sbarcano a Milano in giubbotto ad agosto), si spera anche in campo.
Ciao Davide, welcome Curtis
Pausa di riflessione, con il pensiero che va alle cessioni. Ce n'è una in particolare piuttosto complicata, che all'improvviso si accende e in pochi giorni si concretizza: Davide Frattesi va alla Lazio in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni più bonus e percentuale eccetera eccetera. La soluzione per tutte le parti in causa, tutto troppo bello per essere vero. Infatti, ecco la fregatura: La Lega Serie A blocca il trasferimento perché i biancocelesti hanno qualche problema con l'indice di liquidità. Black Mirror, ricordate? Per fortuna, siccome in Viale della Liberazione non pettinano le bambole, nel giro di poche ore arriva la soluzione: cambia la formula, niente obbligo e vissero tutti felici e contenti (con Davidino che ha già portato 6 punti in classifica). Liberato un armadietto ad Appiano Gentile, c'è finalmente posto per le cose personali di un giocatore inseguito dallo scorso gennaio, che rispetto a Palestra ha mantenuto la sua promessa fino in fondo: Curtis Jones. Il classe 2001 del Liverpool ha gfatto di tutto per vestirsi di nerazzurro e in pieno agosto ha raggiunto l'obiettivo: intesa con il Liverpool da 30 milioni più bonus e Chivu ha il rinforzo in mediana che desiderava. In attesa di apprezzarlo in campo, il bel segnale è l'entusiasmo con cui un ragazzo nel pieno della carriera lascia letteralmente casa sua e una big d'Europa per sposare il progetto Inter. Contagioso.
Quel posto rimasto vacante
Mercato virtualmente chiuso con l'arrivo del centrocampista inglese che completa il tris di leoni anglosassone. Eppure, il possibile addio di Luis Henrique, con la Roma fortemente interessata, ha potenzialmente aperto una nuova finestra nel mercato in entrata, che però alla fine è rimasta chiusa con la conferma del brasiliano. Nel mentre, Kristjan Asllani è andato a fare un'esperienza negli Emirati Arabi (sperando che si trovi abbastanza bene da rimanere) e Yanis Massolin a cercare minuti e fiducia a Cagliari. Sostituiti i veterani in scadenza di contratto, aggiunte soluzioni in difesa e a centrocampo, forse l'unico piccolo neo è l'assenza di un profilo offensivo diverso rispetto a quelli attualmente in rosa. Quella seconda punta dal dribbling facile, che sappia inventare qualcosa contro le difese schierate e rappresenti un'alternativa ai quattro attaccanti anche in caso di assenze o cali di forma. L'occasione però non è arrivata, almeno non di quelle realmente convincenti e la dirigenza ha atteso serenamente che arrivasse il gong di fine mercato, convinta di aver rinforzato una rosa reduce dal Double. Intanto, nella lista UEFA un posto è rimasto vacante, chissà che non possa servire a gennaio.
Senza sacrifici
A bocce ferme, dunque, si può tranquillamente sostenere che la campagna trasferimenti estiva dell'Inter si sia sviluppata in modo complicato, con diversi cambi di programma (nasce tutto da Palestra), ma che sia stata completata con grande capacità e con la convinzione di aver aggiunto giocatori di qualità che potranno dare una mano alla squadra. Il tutto, senza cedere nessuno dei titolari a parte Denzel che aveva il cartellino con il prezzo addosso ormai da mesi. E guardandosi intorno, anche oltre i confini nazionali, non è poca cosa.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 21:18 Champions su Prime Video: due gare dell'Inter in esclusiva, ecco quali
- 21:05 UFFICIALE - Juve, ingaggio last minute: Woltemade in prestito dal Newcastle
- 20:50 Il bilancio di Bergomi dopo il mercato: "Inter e Roma le squadre che mi piacciono di più"
- 20:35 Kamate: "Inter, è stato un onore immenso. Dire grazie non è abbastanza"
- 20:20 Parma-Cremonese 0-2, colpo a sorpresa dei lombardi in Coppa Italia
- 20:05 Dagli episodi di Black Mirror alla Brentry: Inter, mercato completato
- 19:50 UFFICIALE - Como, colpo Kean: "Ottimo progetto, Fabregas ha grandi idee"
- 19:35 UFFICIALE - Kamate all'Atletico a titolo definitivo. L'Inter mantiene la recompra
- 19:21 Inter de Limeira, approvata la vendita dell'80%: tra gli investitori Ronaldo e Roberto Carlos
- 19:07 Sky - La Fiorentina ha fatto un pensierino su Brozovic: la situazione
- 18:53 Domani il ritorno di Inter Women-Wolfsburg: ecco dove vedere la partita
- 18:37 Sky - Esposito-Inter, ecco la firma sul rinnovo: scadenza fissata al 2032
- 18:24 Verso Inter-Napoli: gli azzurri in campo a Castel Volturno
- 18:09 videoInter, Esposito è uscito dalla sede dopo il rinnovo di contratto
- 17:49 Braglia: "A Cagliari l'Inter troppo approssimativa. E la Roma è la rivale"
- 17:35 Alessandro Fontanarosa cambia ancora squadra e va in Belgio
- 17:21 THE END, CALCIOMERCATO CHIUSO! INTER 26/27 al COMPLETO: il mio voto al duo MAROTTA-AUSILIO
- 17:07 fcinMancuso, sondaggio importante dall'estero. Risposta secca dell'Inter
- 16:54 Tronchetti Provera: "Chivu speciale per il taglio umano. Lautaro il giusto capitano"
- 16:39 Inter, contro l'Udinese di lunedì dopo più di un anno: ecco perché
- 16:25 videoEsposito in sede per il rinnovo: "Sono felice, ma non ci accontentiamo"
- 16:11 Venerdì l'Inter U20 a Bologna: ecco l'arbitro della gara
- 15:57 Sky - Kamaté vicinissimo all'Atletico B: l'Inter mantiene il diritto di recompra
- 15:44 Al Hilal chiaro con Simone Inzaghi: vuole vincere il campionato
- 15:31 Inter-Club Brugge, biglietti disponibili da oggi: le fasi di vendita. E per il Liverpool...
- 15:18 Moratti: "Chivu intelligente, sa tenere il gruppo e farsi voler bene"
- 15:04 AZ Picerno-Inter U23, scelta la squadra arbitrale
- 14:50 TMW - Brozovic dice no alla Fiorentina: il retroscena di mercato
- 14:37 UFFICIALE - Lamine Ballo saluta l'Inter e va in prestito all'AlbinoLeffe: "Sono nel posto giusto"
- 14:24 Viviano: "Scudetto, Inter davanti a tutte. Ma se vincesse la Roma..."
- 14:11 Inter, nessun colpo last minute: mercato chiuso, in entrata e uscita
- 13:58 Lo striscione all'Olimpico per Frattesi e il racconto di chi l'ha firmato
- 13:45 Napoli, McTominay si opera: salterà l'Inter e non solo
- 13:31 Trevisani: "Inter più forte, ora ha un portiere e qualcuno sull'esterno. Le riserve lottano per la Champions"
- 13:18 Blitz del Parma: preso Scaglione dal Genoa. C'erano anche Inter e BVB
- 13:04 Corsera - Serie A, partenza mai vista: sei squadre a punteggio pieno
- 12:50 UFFICIALE - Inter U23, per la difesa ecco Lorenzo Tosto: la formula dell'affare
- 12:37 Benzema e quella maglia dell'Inter 'sospetta'. Ecco le sue motivazioni
- 12:25 Trevisani: "A Cagliari il vero Barella, prima 8 mesi indegni. Quando gioca così..."
- 12:12 TS - Pavard, che risalita: da esubero a possibile risorsa per Chivu
- 12:00 videoCome sta SPENCE? Ecco quando potrebbe arrivare la PRIMA CONVOCAZIONE dell'inglese
- 11:57 Zanetti ringrazia Messi: "È stato un privilegio"
- 11:44 Corsera - Mezza Europa su Iddrissou, l'Inter se lo tiene stretto per l'U23
- 11:31 Kamate verso l’Atletico Madrid B: oggi visite mediche e firma
- 11:18 Sky - Assalto del Chelsea a Kone, ma la Roma fa muro
- 11:05 Esposito è solo il primo a rinnovare: in arrivo altre due firme... mancine
- 10:51 TS - Jones conquista tutti: debutto convincente, ora è dura tenerlo fuori
- 10:37 Bagni: "Napoli, due regali al Como. Ora serve reagire con Inter e Arsenal"
- 10:22 CdS - Pavard si è ripreso tutto: Chivu gli dà fiducia, la risposta sul campo
- 10:08 Capello: "Roma da Scudetto, a oggi è al livello dell'Inter"
- 09:54 Progetto 'Curva futura' in Cagliari-Inter: l'iniziativa per promuovere il Tifo Positivo
- 09:40 Qui Napoli - Allegri, primi cambi contro l'Inter: rischiano Anguissa e Lang
- 09:25 CdS - Prime rotazioni: Diouf punta il Napoli, Thuram l'Europa
- 09:11 TS - Esposito-Inter, oggi arriva la firma fino al 2031: i dettagli
- 08:57 GdS - Pavard riconquista l'Inter e Chivu. E adesso ne è una risorsa importante
- 08:42 CdS - Volume offensivo da urlo, Chivu rinuncia alla quinta punta
- 08:28 GdS - Stones-Jones, il piano di Chivu: accumulare minuti nei big match
- 08:14 GdS - Effetto Barella, vola senza Mondiale: Chivu si gode un Nicolò mai così brillante
- 08:00 Rocchi: "Quattro mesi da mostro, ora rivoglio la mia vita. Mai sentito Marotta"
- 00:00 Chi ha incastrato la VAR?
- 23:50 Colonnese: "Inter in controllo a Cagliari. Ho sentito parlare del salvataggio di Bisseck, ma..."
- 23:35 Sarri come Chivu: "Il mercato così per noi è una grande rottura"
- 23:20 UFFICIALE - Juan Jesus al Venezia: "Mi farà un certo effetto giocare con Stankovic"
- 23:05 Martinez: "A Cagliari vittoria importante. Guardiamo avanti"
- 22:50 Samardžić all’ultimo respiro: l'Atalanta beffa il Bologna al 96'
- 22:35 UFFICIALE - Milan, ecco Hutchinson: la formula dell'affare
- 22:21 Lazio, Frattesi: "Spero di continuare così, ma so che sarà difficile"
- 22:07 L'avv. Letterio Pino: "Icardi alla Lazio? Ci stiamo ragionando seriamente"
- 21:53 Caprile, messaggio dopo l’Inter: “Abbiamo dato tutto, grande prestazione"
- 21:37 Roma, Malen: "Scudetto? Giusto sognare, ma mancano tante partite"