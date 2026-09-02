Ieri Pio Esposito, mentre stava per entrare in sede per firmare il rinnovo di contratto con l’Inter, si è fermato con un tifoso nerazzurro non solo per i selfie di rito, ma pure per parlare in videochiamata con un’amica di quel ragazzo, sua grande fan. All’uscita poi da Viale della Liberazione eccolo ancora accontentare tutti i presenti per autografi e foto. Ecco, sapete chi non ha mai negato una foto a un suo ammiratore? Cristiano Ronaldo. E lo dico perché io a Madrid ci ho vissuto e lavorato quando CR7 e Mou iniziarono a mettere i bastoni tra le ruote al Barcellona di Guardiola. E sapete invece quanti giocatori mediocri se la credono e non perdono pochi secondi con i propri sostenitori? Tanti, troppi.
Questa educazione e modo di comportarsi di Pio ai più sembrare quasi insignificante, banale, scontata. Invece non lo è per niente. Dimostra che la punta è ancora attaccata alle sue radici, che sappia da dove venga, che non si è montato la testa, che è umile. E (anche) per questo sono convinto che avrà una carriera sfolgorante. E più che brillante. Ci tenevo a farlo notare anche a voi lettori, perché sono i particolari che possono fare la differenza in un giocatore. Certo, contano piedi, corsa, fisico e grinta, ma senza testa non arrivi da nessuna parte. E Pio la testa ce l’ha eccome.
Precisato poi che su FcInterNews, nonostante praticamente tutte le domande al giocatore siano state poste dal sottoscritto e non si sia scritto, come accade invece in siti meno letti, “Esposito a FcIN nel titolo”, perché quando ci sono tutti i giornalisti, non è simpatico, né veritiero secondo me far quasi intendere che si tratti di una semi-esclusiva, è giusto ora parlare del mercato, visto che alle 20 di ieri finalmente è terminato. In tempi di “Io mi, lamento, noi ci lamentiamo, tutti si lamentano”, specifico che io una quinta punta l’avrei presa eccome. Già mi vedo scrivere a gennaio, ancora una volta, di “quel giocatore abile nell’uno contro uno, capace di spezzare le linee avversarie, di saltare l’uomo, di creare la superiorità numerica che potrebbe arrivare qualora ci fosse un’opportunità da cogliere…”. Si vedrà.
Per il resto però sono stati acquistati giocatori importanti, soprattutto per alzare il livello qualitativo di tutta la rosa. Non so se l’undici titolare sia più forte rispetto a quello dell’anno scorso, in realtà non credo, perché Dumfries era determinante per l’Inter. Però Stones è sicuramente uno che sa il fatto suo. Provedel va bene come secondo. Jones a centrocampo aumenterà la concorrenza di un reparto davvero forte. Spence potrà essere utile, mentre Pavard, che considero comunque un nuovo acquisto, è un titolare aggiunto di un sestetto difensivo tra i migliori d’Europa. Si può arrivare lontano, insomma. Però che si abbia la stessa fame di vittoria della scorsa stagione. E che una partita con un primo tempo da 7-8 a 0 come quella contro il Cagliari, venga chiusa subito, senza il brivido finale.
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 00:00 L'educazione di Pio
- 23:45 Ranocchia: "Lotta scudetto? Solo l'Inter può andare contro se stessa"
- 23:29 Borja Valero: "La dirigenza dell'Inter lavora bene da anni, anche con poche risorse"
- 23:15 Coppa Italia, il Monza batte il Torino e vola agli ottavi. Esordio per Maye
- 23:00 Diouf sposa in maniera "ufficiale" il proprio soprannome
- 22:45 Totti: "Scudetto, spero che la Roma possa correre con l'Inter e le altre"
- 22:30 UFFICIALE - Bonfanti si trasferisce in prestito alla Carrarese
- 22:17 Jovetic: "Scudetto, l'Inter è la più forte. Champions? Le italiane possono fare bene"
- 22:02 UFFICIALE - Gnonto torna in Italia: l'ex Inter giocherà alla Fiorentina
- 21:48 Sky - Mauro Icardi ha deciso: no all'offerta della Lazio
- 21:33 Classifica spettatori, il Milan sorpassa di poco l'Inter: i numeri
- 21:18 Champions su Prime Video: due gare dell'Inter in esclusiva, ecco quali
- 21:05 UFFICIALE - Juve, ingaggio last minute: Woltemade in prestito dal Newcastle
- 20:50 Il bilancio di Bergomi dopo il mercato: "Inter e Roma le squadre che mi piacciono di più"
- 20:35 Kamate: "Inter, è stato un onore immenso. Dire grazie non è abbastanza"
- 20:20 Parma-Cremonese 0-2, colpo a sorpresa dei lombardi in Coppa Italia
- 20:05 Dagli episodi di Black Mirror alla Brentry: Inter, mercato completato
- 19:50 UFFICIALE - Como, colpo Kean: "Ottimo progetto, Fabregas ha grandi idee"
- 19:35 UFFICIALE - Kamate all'Atletico a titolo definitivo. L'Inter mantiene la recompra
- 19:21 Inter de Limeira, approvata la vendita dell'80%: tra gli investitori Ronaldo e Roberto Carlos
- 19:07 Sky - La Fiorentina ha fatto un pensierino su Brozovic: la situazione
- 18:53 Domani il ritorno di Inter Women-Wolfsburg: ecco dove vedere la partita
- 18:37 Sky - Esposito-Inter, ecco la firma sul rinnovo: scadenza fissata al 2032
- 18:24 Verso Inter-Napoli: gli azzurri in campo a Castel Volturno
- 18:09 videoInter, Esposito è uscito dalla sede dopo il rinnovo di contratto
- 17:49 Braglia: "A Cagliari l'Inter troppo approssimativa. E la Roma è la rivale"
- 17:35 Alessandro Fontanarosa cambia ancora squadra e va in Belgio
- 17:21 THE END, CALCIOMERCATO CHIUSO! INTER 26/27 al COMPLETO: il mio voto al duo MAROTTA-AUSILIO
- 17:07 fcinMancuso, sondaggio importante dall'estero. Risposta secca dell'Inter
- 16:54 Tronchetti Provera: "Chivu speciale per il taglio umano. Lautaro il giusto capitano"
- 16:39 Inter, contro l'Udinese di lunedì dopo più di un anno: ecco perché
- 16:25 videoEsposito in sede per il rinnovo: "Sono felice, ma non ci accontentiamo"
- 16:11 Venerdì l'Inter U20 a Bologna: ecco l'arbitro della gara
- 15:57 Sky - Kamaté vicinissimo all'Atletico B: l'Inter mantiene il diritto di recompra
- 15:44 Al Hilal chiaro con Simone Inzaghi: vuole vincere il campionato
- 15:31 Inter-Club Brugge, biglietti disponibili da oggi: le fasi di vendita. E per il Liverpool...
- 15:18 Moratti: "Chivu intelligente, sa tenere il gruppo e farsi voler bene"
- 15:04 AZ Picerno-Inter U23, scelta la squadra arbitrale
- 14:50 TMW - Brozovic dice no alla Fiorentina: il retroscena di mercato
- 14:37 UFFICIALE - Lamine Ballo saluta l'Inter e va in prestito all'AlbinoLeffe: "Sono nel posto giusto"
- 14:24 Viviano: "Scudetto, Inter davanti a tutte. Ma se vincesse la Roma..."
- 14:11 Inter, nessun colpo last minute: mercato chiuso, in entrata e uscita
- 13:58 Lo striscione all'Olimpico per Frattesi e il racconto di chi l'ha firmato
- 13:45 Napoli, McTominay si opera: salterà l'Inter e non solo
- 13:31 Trevisani: "Inter più forte, ora ha un portiere e qualcuno sull'esterno. Le riserve lottano per la Champions"
- 13:18 Blitz del Parma: preso Scaglione dal Genoa. C'erano anche Inter e BVB
- 13:04 Corsera - Serie A, partenza mai vista: sei squadre a punteggio pieno
- 12:50 UFFICIALE - Inter U23, per la difesa ecco Lorenzo Tosto: la formula dell'affare
- 12:37 Benzema e quella maglia dell'Inter 'sospetta'. Ecco le sue motivazioni
- 12:25 Trevisani: "A Cagliari il vero Barella, prima 8 mesi indegni. Quando gioca così..."
- 12:12 TS - Pavard, che risalita: da esubero a possibile risorsa per Chivu
- 12:00 videoCome sta SPENCE? Ecco quando potrebbe arrivare la PRIMA CONVOCAZIONE dell'inglese
- 11:57 Zanetti ringrazia Messi: "È stato un privilegio"
- 11:44 Corsera - Mezza Europa su Iddrissou, l'Inter se lo tiene stretto per l'U23
- 11:31 Kamate verso l’Atletico Madrid B: oggi visite mediche e firma
- 11:18 Sky - Assalto del Chelsea a Kone, ma la Roma fa muro
- 11:05 Esposito è solo il primo a rinnovare: in arrivo altre due firme... mancine
- 10:51 TS - Jones conquista tutti: debutto convincente, ora è dura tenerlo fuori
- 10:37 Bagni: "Napoli, due regali al Como. Ora serve reagire con Inter e Arsenal"
- 10:22 CdS - Pavard si è ripreso tutto: Chivu gli dà fiducia, la risposta sul campo
- 10:08 Capello: "Roma da Scudetto, a oggi è al livello dell'Inter"
- 09:54 Progetto 'Curva futura' in Cagliari-Inter: l'iniziativa per promuovere il Tifo Positivo
- 09:40 Qui Napoli - Allegri, primi cambi contro l'Inter: rischiano Anguissa e Lang
- 09:25 CdS - Prime rotazioni: Diouf punta il Napoli, Thuram l'Europa
- 09:11 TS - Esposito-Inter, oggi arriva la firma fino al 2031: i dettagli
- 08:57 GdS - Pavard riconquista l'Inter e Chivu. E adesso ne è una risorsa importante
- 08:42 CdS - Volume offensivo da urlo, Chivu rinuncia alla quinta punta
- 08:28 GdS - Stones-Jones, il piano di Chivu: accumulare minuti nei big match
- 08:14 GdS - Effetto Barella, vola senza Mondiale: Chivu si gode un Nicolò mai così brillante
- 08:00 Rocchi: "Quattro mesi da mostro, ora rivoglio la mia vita. Mai sentito Marotta"