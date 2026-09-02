Cesc Fabregas è stato premiato come miglior allenatore della Serie A 2025-26 al 'Gran Galà del Calcio'. Il catalano del Como ha battuto Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini. "Sono molto onorato di essere qui - ha detto parlando dal palco del Teatro alla Scala di Milano -. Se me l'avessero detto tre anni dopo, quando ho deciso di ritirarmi come calciatore, non ci avrei creduto. Il nostro lavoro è pesante, è un mondo completamente diverso da quello del calciatore. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, soprattutto per come lo abbiamo fatto, con ragazzi giovani. Abbiamo fatto la storia".