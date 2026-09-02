A pochi istanti dall'inizio dell'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio presso il Teatro Alla Scala di Milano, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha brevemente commentato in zona mista le prime uscite di questa edizione del campionato di Serie A. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni riprese in diretta dal nostro inviato Simone Togna.

Malagò elogia il club nerazzurro

"Mi sembra che ci sia molto più interesse per il campionato. Abbiamo una squadra fortissima, ovvero l'Inter. Però mi sembra anche che anche altre squadre si siano rinforzate. Le aspettative sono alte".