Un dolce ritorno per Michela Cambiaghi. L'accaccante azzurra torna a vestire la maglia dell'Inter Women. Ecco le sue parole ai microfoni di Inter Tv: "Questi colori significano tanto. Ho bellissimi ricordi qui, ho vissuto belle emozioni negli anni passati. Sono molto contenta di essere qua. Il gruppo è cambiato molto, alcune ragazze le conosco già. Avrò un inserimento rapido, il mister è cambiato e devo entrare nei meccanismi del gioco. Il fattore della squadra e del gruppo potrà aiutarmi".

"Credo di essere cresciuta e maturata dal punto di vista mentale e tecnico. Troveranno una Michela più matura dentro e fuori il campo. Non vedo l'ora di andare in campo e mostrare - ha poi aggiunto -. A livello personale e di squadra voglio vincere. Vorrei portare a casa il primo trofeo con questa maglia, non mi nascondo nel dirlo. Ci credo, anche perché è un obiettivo condiviso. Sono molto contenta della fiducia della società. Credono in me e questo mi dà una carica in più".