Rimonta e vittoria per l'Udinese. La compagine friulana riesce a sconfiggere il Venezia per 2-1 grazie alla doppietta di Bayo, decisivo per rimontare la rete iniziale del arancioneroverde Sagrado. Grazie a questa vittoria, i bianconeri riescono ad accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia, fase in cui affronteranno l'Atalanta

Sezione: News / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 21:55
Autore: Carlo Gamba
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