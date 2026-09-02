La Federcalcio francese comunica che il nuovo commissario tecnico Zinedine Zidane annuncerà la sua prima lista di convocati venerdì 18 settembre alle ore 18:00 in una conferenza stampa che si terrà presso la sede di Parigi; in quell'occasione saranno svelati i nomi scelti per le prime quattro partite della fase a gironi della UEFA Nations League 2027 contro Turchia, Belgio (due volte) e Italia, gara quest'ultima in programma il prossimo 2 ottobre allo Stade de France. Attende Marcus Thuram, reduce dall'esperienza poco felice ai Mondiali anche a causa dei problemi fisici che lo hanno frenato. 

Sezione: News / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 14:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.