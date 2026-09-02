La Federcalcio francese comunica che il nuovo commissario tecnico Zinedine Zidane annuncerà la sua prima lista di convocati venerdì 18 settembre alle ore 18:00 in una conferenza stampa che si terrà presso la sede di Parigi; in quell'occasione saranno svelati i nomi scelti per le prime quattro partite della fase a gironi della UEFA Nations League 2027 contro Turchia, Belgio (due volte) e Italia, gara quest'ultima in programma il prossimo 2 ottobre allo Stade de France. Attende Marcus Thuram, reduce dall'esperienza poco felice ai Mondiali anche a causa dei problemi fisici che lo hanno frenato.