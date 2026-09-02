Ieri pomeriggio Pio Esposito si è presentato nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione per mettere nero su bianco sul nuovo contratto che lo legherà ancora di più al club in cui è cresciuto. Nello specifico, per la prima volta in casa nerazzurra è stato firmato un contratto di 6 anni, fino al 2032, sfruttando il Decreto Legge n. 96 che dal 2025 permette di andare oltre il quinquennio imposto ai professionisti sportivi, spingendosi fino a 8 anni, per quanto l’ammortamento dei costi di acquisizione non possa comunque essere superiore a cinque esercizi finanziari.

Con il nuovo accordo l’ingaggio dell'attaccante dovrebbe salire a circa 2,7 milioni di euro netti a stagione, corrispondenti a un costo lordo per l’Inter nell’ordine dei 4,99 milioni di euro, contro gli 1,85 milioni circa che pesavano precedentemente sui conti della società nerazzurra. A questa cifra bisognerà aggiungere una quota di ammortamento di circa 160mila euro, calcolata distribuendo il valore contabile residuo su cinque esercizi e non sulle sei stagioni previste dal nuovo accordo. Il nuovo costo annuo di Pio Esposito per l’Inter sarà quindi pari a circa 5,15 milioni di euro.