L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della Roma: "Io continuo a dire che è l'anti-Inter. Lo dico dallo scorso anno, se non ci fosse stata la diatriba Gasp-Ranieri, forse poteva dare già filo da torcere. Insieme al Como è l'unica ad avere un'identità, insieme anche all'Inter. Le altre al momento non ce l'hanno".

Sull'Inter che dice?

"Sono contento, perché anche Martinez ha salvato la partita con la parata su Fadera e non solo. Ho i miei dubbi sull'Inter. Sulle qualità nessuno discute, ma una partita come quella di domenica è stata troppo approssimativa. Hanno peccato in fase di conclusione, serve più concretezza. Una partita così di solito rischi più di pareggiarla o perderla".

Inter e Roma hanno due portieri forti.

"È vero. Non è vero che l'Inter manca del portiere. Prima di dare dei giudizi serve vedere molte partite. Gli errori li fanno tutti, però sono due portieri forti. Mile Svilar lo ha già dimostrato e anche Josep Martinez è sulla via giusta. Anche Guglielmo Vicario per esempio. Dibu Martinez era un altro tipo di portiere, ma Vicario è un ottimo portiere".