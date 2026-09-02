La notizia dell'addio di Piero Ausilio all'Inter trova spazio anche sulle colonne dell'edizione online del Corriere della Sera. Che offre ulteriori aggiornamenti su quelli che sono i retroscena legati al mancato accordo per il rinnovo del contratto del direttore sportivo, in scadenza nel 2027. Ausilio, che all'Inter percepisce uno stipendio da 1,3 milioni netti più bonus (nell’ultima stagione la busta paga è stata alla fine da 1,5), si è visto proporre un rinnovo giudicato addirittura 'offensivo' dal dirigente di Cinisello Balsamo: Oaktree, nel dettaglio, ha proposto come vi abbiamo riportato in esclusiva l’allungamento di un anno, fino al 2028 adeguandosi alla scadenza dei contratti degli appartenenti allo staff tecnico, con offerta di stipendio aumentata solo fino a 1,4 più bonus.

Ausilio si è sentito poco stimato, aspettandosi un prolungamento del contratto più lungo e soprattutto a cifre diverse. Il fondo californiano ritiene di aver fatto il massimo. In Viale della Liberazione sono rimasti stupiti: lo strappo è ormai consumato. Resta solo da capire quando verrà ufficializzato. Agli amici Ausilio ha confidato di non avere proposte sul tavolo.