Scott McTominay, centrocampista scozzese del Napoli costretto ad un periodo di stop per via di un'aritmia cardiaca benigna, affida i suoi pensieri al Corriere della Sera. Nel corso dell'intervista, l'ex Manchester United non nasconde la sua amarezza per non poter giocare il big match contro l'Inter di sabato: "Purtroppo. È una partita importante, una sfida enorme. Dobbiamo arrivarci con la piena convinzione di poter andare lì e vincere. Li abbiamo già battuti una volta quindi non vedo perché non dovremmo riuscirci di nuovo".

Forse perché l’Inter ha una rosa più forte?

"No. Non mi siederei mai qui a dire che altri sono migliori di noi, che hanno giocatori più forti, perché non è così che vedo il calcio. Ammettere una cosa del genere sarebbe un segnale di debolezza"

Un giocatore che toglierebbe all’Inter.

"Uno solo?! Direi Lautaro perché segna tantissimi gol".