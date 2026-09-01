Dopo aver elogiato la prestazione di Nicolò Barella a Cagliari, Riccardo Trevisani, durante Fontana di Trevi, ha parlato anche dell'avvio di stagione dell'Inter e degli obiettivi della squadra nerazzurra di Chivu.
"L'Inter col Cagliari dal primo minuto era senza Provedel, Bisseck, Carlos Augusto, Spence, Diouf, Zielinski, Curtis Jones, Stankovic, Thuram e Bonny. Ci sono 11 giocatori che potrebbero lottare per la Champions - le sue parole -. Lo scorso anno ha fatto 90 punti senza un portiere e quasi senza l'esterno destro. Quest'anno ha migliorato il portiere e con la crescita di Diouf e l'arrivo di Spence ha migliorato l'esterno destro non rispetto a Dumfries ma rispetto a quello che ha giocato lo scorso anno, Luis Henrique. Perché ha giocato 5 mesi. Pio e Bonny hanno un anno in più, anche Sucic. A me sembra una squadra più forte dello scorso anno dove ha fatto 90 punti. Oggi vale 95, la Champions gli toglie 7-8 punti, con 88 penso che possa vincere lo scudetto"
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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