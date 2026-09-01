Beppe Bergomi non sa eleggere la vera regina del calciomercato italiano, che si è chiuso oggi alle 20 per quanto riguarda la Serie A: "Faccio fatica a dire quale club si sia mosso meglio sul mercato perché ogni rosa ha le sue peculiarità - ha spiegato lo Zio a Sky Sport -. Le squadre che mi piacciono di più sono Inter e Roma, che hanno mantenuto i rispettivi organici; anche se, per quanto riguarda i nerazzurri, si sottovaluta il fatto che sono stati sostituiti cinque giocatori che sono andati via. Il mercato della Juve non mi dispiace, il Milan ha preso un difensore veloce come Gila e un attaccante che sa giocare a calcio, Goncalo Ramos, da valutare in Serie A. Ha fatto qualcosa di interesssante prendendo giocatori da uno contro uno come Moreira e Hutchinson".