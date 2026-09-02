L'ex generale Carmelo Burgio, candidato sindaco di Milano per Futuro Nazionale alle prossime elezioni amministrative in programma nel 2027, ha espresso parecchie critiche nei confronti dell'operato della giunta di Beppe Sala nel corso di una conferenza stampa. Durante la quale ha parlato anche di San Siro mostrando la sua contrarietà al progetto del nuovo stadio con conseguente abbattimento del Giuseppe Meazza: "La demolizione comporta un sacco di spese anche per smaltire tutto. Pensare che uno chiude uno stadio come San Siro è una cosa che fa sorgere dubbi. Io avrei puntato più a una soluzione di recupero che a una soluzione di stadio delle società”.



