Andriy Pyatov, leggendario portiere dello Shakhtar Donetsk oggi preparatore dei portieri degli arancioneri, ha parlato in esclusiva per il sito UkrFootball del cammino che attende la formazione ucraina nella prossima Champions League con un passaggio sul suo erede tra i pali dei Minatori, il 27enne Dmytro Riznyk: "Non faccio mai previsioni affrettate. Prima bisogna dimostrare con i fatti, e solo dopo si può parlare. Ci stiamo preparando seriamente. Credo che il sorteggio sia abbastanza normale: ci sono delle possibilità, si può giocare alla pari con chiunque. Abbiamo affrontato il Real Madrid molte volte e li abbiamo anche battuti. Quindi, tutto si deciderà direttamente sul campo. Lasciamo che i ragazzi scendano in campo e dimostrino il loro valore".

Lavori con Dmytro Riznyk tutti i giorni. Quanto è pronto ora per le partite di alto livello in Champions League, soprattutto contro avversari come Inter e Real?

"Ho ripetutamente affermato che Riznyk è pronto a giocare nei massimi campionati europei. Ora è con noi, ha recentemente firmato un nuovo contratto con lo Shakhtar, cosa che mi rende molto felice. È un portiere di grande talento con un enorme potenziale di crescita. Ha una famiglia meravigliosa. Ha già ben chiaro come dare la giusta priorità alla sua carriera e alla sua vita".