E' arrivato poco fa in sede all'Inter, come da programma, Pio Esposito per apporre la sua firma sul rinnovo di contratto fino al 2031 a circa 3 milioni di euro più bonus. Intercettato dal nostro Simone Togna prima di entrare nel The Corner, l'attaccante classe 2005 ha così commentato: "Sono molto contento ed emozionato, un traguardo molto importante ma non ci accontentiamo, andiamo avanti a lavorare come stiamo facendo".

Quali sono i tuoi obiettivi?

"Sono quelli di squadra, raggiungere insieme ai miei compegni gli obiettivi, dare il massimo e non accontentarsi mai".

E per quanto riguarda la Nazionale?

"Uguale, dare sempre il massimo e lavorare al meglio senza accontentarsi".