E' arrivato poco fa in sede all'Inter, come da programma, Pio Esposito per apporre la sua firma sul rinnovo di contratto fino al 2031 a circa 3 milioni di euro più bonus. Intercettato dal nostro Simone Togna prima di entrare nel The Corner, l'attaccante classe 2005 ha così commentato: "Sono molto contento ed emozionato, un traguardo molto importante ma non ci accontentiamo, andiamo avanti a lavorare come stiamo facendo".

Quali sono i tuoi obiettivi?
"Sono quelli di squadra, raggiungere insieme ai miei compegni gli obiettivi, dare il massimo e non accontentarsi mai".

E per quanto riguarda la Nazionale?
"Uguale, dare sempre il massimo e lavorare al meglio senza accontentarsi".

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 16:25
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.