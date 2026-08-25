Meno di 24 ore all'ultimo turno preliminare di Women's Champions League per l'Inter Women. Le ragazze di David Sassarini sfideranno domani il Wolfsburg nella gara d'andata, in Germania. Il ritorno, previsto per settimana prossima, si giocherà al Breda di Sesto San Giovanni. La vincente della doppia sfida accederà alla fase campionato del massimo torneo continentale.

Le parole di Sassarini alla vigilia

Prima della gara, Sassarini ha detto: "Le ragazze stanno lavorando con attenzione e dedizione, mettendo in pratica ogni cosa che viene loro proposto: hanno grande voglia di fare bene domani. Chiaramente il percorso dell'Inter in questi anni è stato importante, c'è stata grande crescita che porta anche maggior maturità e consapevolezza. Questo può essere un vantaggio: sappiamo di affrontare una squadra forte, ma conosciamo il nostro valore".

Poi l'allenatore nerazzurro ha concluso: "Penso che sarà importante giocare con personalità e volontà di fare la partita in questo meraviglioso campo. Dobbiamo sempre immaginarci due tempi, perché c'è un'andata ma anche un ritorno: dobbiamo sempre tenerlo a mente, sapendo che la seconda partita si giocherà a Milano”.