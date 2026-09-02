La prossima avversaria dell'Inter U23 sarà il Picerno, nella sfida in programma lunedì 7 settembre alle 21. Intanto i lucani, che hanno iniziato il campionato con due vittorie su due contro Savoia e Scafatese, hanno sfidato ieri sera il Bari nel secondo turno di Coppa Italia Serie C.

E' arrivata una sconfitta per la squadra di De Luca, che ha ceduto il passo ai rigori ai pugliesi. Nei tempi regolamentari la gara è finita 1-1, con il Bari subito in vantaggio grazie al gol di testa di Elia al 4'. Pareggio del Picerno su rigore al 31' con il rigore (dubbio) di Coppola. Dal dischetto fatale al Picerno il rigore sbagliato da Nocerino. L'impegno infrasettimanale non dovrebbe pesare troppo sulle gambe dei giocatori del Picerno, visto che la gara contro l'Inter U23 è in programma lunedì prossimo, sei giorni dopo la sfida di Bari.