Chiuso il mercato estivo, Fabio Caressa ha tracciato la sua griglia definitiva la Serie A, delineando le gerarchie nella parte alta della classifica e le possibili protagoniste della stagione. Questo il quadro dipinto dal telecronista di Sky Sport: "Inter favorita per lo Scudetto, poi Juve, Milan e Roma in prima fascia andranno in Champions League. In Europa League e Conference, invece, dico: Como, Lazio, Napoli e Atalanta. Infine, Monza, Frosinone, Venezia e Lecce lotteranno per la salvezza”. 

Sezione: News / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 13:36
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.