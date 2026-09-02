Chiuso il mercato estivo, Fabio Caressa ha tracciato la sua griglia definitiva la Serie A, delineando le gerarchie nella parte alta della classifica e le possibili protagoniste della stagione. Questo il quadro dipinto dal telecronista di Sky Sport: "Inter favorita per lo Scudetto, poi Juve, Milan e Roma in prima fascia andranno in Champions League. In Europa League e Conference, invece, dico: Como, Lazio, Napoli e Atalanta. Infine, Monza, Frosinone, Venezia e Lecce lotteranno per la salvezza”.