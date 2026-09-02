Rabboccare il conto in banca o tornare nella propria Patria calcistica? Questo il dilemma nella testa di Marcelo Brozovic, il cui contratto con l'Al Nassr si è concluso e adesso è svincolato. Il croato ha davanti a sé due opzioni: rimanere nella Saudi Pro League, dove l'Al Ittihad è pronto a garantirgli un altro ricco stipendio; la Serie A, dove la Fiorentina è pronta ad accoglierlo, mettendo sul piatto 2,5 milioni a stagione, come evidenzia La Nazione.

Adesso, come spesso gli è capitato sul rettangolo di gioco, la palla è tra i piedi del classe '92 e sarà lui a decidere come la storia andrà avanti.