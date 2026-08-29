L'Inter Women si rinforza annunciando un ritorno alle origini. Dopo l'esperienza in nerazzurro a cavallo tra il 2023 e il 2025, Michela Cambiaghi lascia la Juventus per riabbracciare la compagine interista. Ad annunciare il ritorno è la stessa società milanese attraverso un post sui propri canali social. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 10:51
Autore: Carlo Gamba
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