Joao Mario lascia il Besiktas. Il portoghese, all'Inter dal 2016 al 2019, non sarà più un giocatore dei turchi. L'anno scorso in prestito all'AEK Atene, Joao Mario non ha lasciato granché il segno in Super Lig. Per questo motivo, di comune accordo, è arrivato l'addio. Svincolato, il nome dell'ex Sporting Lisbona potrebbe diventare appetibile per diverse squadre a caccia dell'ultimo colpo per completare la propria rosa.
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 17:51
Alessandro Savoldi
Alessandro Savoldi
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Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.
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