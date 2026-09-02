Joao Mario lascia il Besiktas. Il portoghese, all'Inter dal 2016 al 2019, non sarà più un giocatore dei turchi. L'anno scorso in prestito all'AEK Atene, Joao Mario non ha lasciato granché il segno in Super Lig. Per questo motivo, di comune accordo, è arrivato l'addio. Svincolato, il nome dell'ex Sporting Lisbona potrebbe diventare appetibile per diverse squadre a caccia dell'ultimo colpo per completare la propria rosa.