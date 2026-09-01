Intervenendo su CN24 TV, l'ex presidente e patron dell'Inter, Massimo Moratti, ha anticipato alcuni temi della gara di sabato tra i nerazzurri e il Napoli: "Entrambe le squadre negli ultimi anni stanno dando spettacolo nella lotta al vertice. Cristian Chivu ha doti superiori perché già quando giocava si vedeva che era intelligente. Poi a Parma ha fatto bene e con l'Inter si è confermato. E' uno che sa tenere il gruppo e si fa volere bene".

La bravura di Allegri

Il discorso vira poi sul collega di Chivu, che sabato sarà un rivale: "Massimiliano Allegri ha un'esperienza fenomenale, di solito parte calmo e poi riesce a mettersi in riga. Sa come muoversi in Italia. Kevin de Bruyne è un piacere vederlo per come tocca la palla, capisci che ha classe. Si vede che ha le basi per fare cose spettacolari".

La passione di Mancini

Infine, il nuovo corso della Nazionale azzurra riparte da un CT che Moratti conosce molto bene: "Auguro a Roberto Mancini e tutti noi che la Nazionale possa tornare a competere. Mancini ha una tale passione che questo può ripagare".