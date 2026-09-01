L’Inter comincia a raccogliere i primi frutti della propria svolta inglese. John Stones e Curtis Jones stanno entrando progressivamente nei meccanismi di Cristian Chivu e potrebbero avere un ruolo sempre più importante proprio quando il calendario inizierà ad alzare il livello, scrive La Gazzetta dello Sport. All’orizzonte ci sono infatti due appuntamenti pesantissimi: prima il Napoli a San Siro, poi il Real Madrid al Bernabeu per l’esordio in Champions. Partite nelle quali Chivu potrebbe aumentare il minutaggio dei due nuovi arrivati dalla Premier League.

Stones convince contro il Cagliari

Stones aveva giocato soltanto una quindicina di minuti contro il Monza, ma a Cagliari il suo impiego è già cresciuto. Entrato al 68’ al posto di Akanji, il difensore ha portato calma, esperienza e sicurezza, facendosi apprezzare sia nel gioco aereo sia nell’impostazione dal basso. Non è ancora stata fissata una data per la sua prima da titolare, ma il percorso prevede un inserimento graduale e costante.

Jones accelera verso una maglia da titolare

Discorso simile per Curtis Jones, che ha però il vantaggio di aver svolto l’intera preparazione con il Liverpool. A Cagliari ha mostrato subito tecnica, personalità e intraprendenza nella mezz’ora concessagli da Chivu. La scalata verso la titolarità è appena cominciata. Napoli e Real non saranno partite da esperimenti, ma sembra ormai scontato che i due inglesi inizieranno a trovare sempre più spazio. Resta invece ancora indietro Djed Spence, che proseguirà il proprio lavoro personalizzato prima di entrare a pieno regime nelle rotazioni.