Le strade di Piero Ausilio e dell'Inter si stanno per separare. Dopo la chiusura del mercato, portato a termine come sempre, il direttore sportivo sa già che il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2027 non verrà rinnovato. La proposta però gli è stata fatta, ma il diretto interessato non l'ha ritenuta all'altezza del suo ruolo e delle sue aspettative.

Secondo quanto risulta a FcInterNews.it, la proprietà gli ha proposto 1,5 milioni di euro fino al 2028, un solo anno di contratto extra. Non certo un segnale di fiducia nei suoi confronti, per questo Ausilio ha declinato.

Sezione: Esclusive / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 13:11
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.