Il post-Ausilio non può aspettare. L'attuale DS e l'Inter sembrano destinati a salutarsi prima di fine stagione. Per questo motivo l'Inter è già al lavoro per cercare la soluzione migliore per il ruolo di direttore sportivo del club. In questo momento, secondo Sky Sport, la pista più calda è quella interna. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, crescono le quotazioni di una promozione di Dario Baccin, attuale braccio destro di Ausilio, concentrato in particolare sull'Inter U23. Non è ancora una decisione definitiva, ma le possibilità sono concrete.

.@Inter, per il post-Ausilio può avanzare il nome di Dario Baccin come soluzione interna @SkySport https://t.co/cy35tQVgtK — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 2, 2026