Il post-Ausilio non può aspettare. L'attuale DS e l'Inter sembrano destinati a salutarsi prima di fine stagione. Per questo motivo l'Inter è già al lavoro per cercare la soluzione migliore per il ruolo di direttore sportivo del club. In questo momento, secondo Sky Sport, la pista più calda è quella interna. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, crescono le quotazioni di una promozione di Dario Baccin, attuale braccio destro di Ausilio, concentrato in particolare sull'Inter U23. Non è ancora una decisione definitiva, ma le possibilità sono concrete.

Sezione: Focus / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 14:48
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.