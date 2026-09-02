Non è una distanza economica ma è più temporale la causa della fine ormai prossima del rapporto tra Piero Ausilio e l'Inter dopo 28 anni insieme. Al direttore sportivo la società ha proposto solo un anno di rinnovo (LEGGI QUI) a fronte di una richiesta biennale. Ad oggi, sottolinea Sportmediaset, non ci sono i margini per ricomporre questa rottura, anche se la situazione è in evoluzione e ci sarebbero i tempi per ricucire. Ma è più probabile una risoluzione consensuale anticipata.

Si apriranno così nuove strade per il club e per il manager. C'è solo da capire fino a quando rimarrà ancora sotto contratto con la società.