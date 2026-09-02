Nel corso di un recente intervento radiofonico a TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Desideri ha analizzato il confronto tra due delle squadre attualmente in cima alla classifica di Serie A, ovvero Inter e Roma, società nelle quali l'ex mediano ha militato.

Desideri predica cautela ed elogia i nerazzurri

"Con Gasperini la squadra giallorossa ha trovato una propria identità. È una squadra forte, ma è presto per dire se è l'anti-Inter perché sin qui ha incontrato due squadre in difficoltà (Fiorentina e Lecce, n.d.r.). Aspetto sempre quando incontrerà quelle più forti. Bisogna aspettare ma è un ottimo inizio. I nerazzurri sono una corazzata e giocano come lo scorso anno, ovvero con grande intensità e con esterni che diventano punte. Sono tosti in tutti i ruoli. Francamente pensavo che Chivu potesse avere difficoltà vista la poca esperienza, invece si è calato molto bene. È stato veramente bravo".