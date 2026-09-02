Anche Sky Sport conferma le voci su un potenziale imminente addio di Piero Ausilio dopo 28 anni all'Inter. Il percorso del direttore sportivo nerazzurro in Viale della Liberazione potrebbe finire in quanto le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno non hanno portato a esiti soddisfacenti; nei giorni scorsi Ausilio ha comunicato alla società che non ci saranno le condizioni per andare avanti. Ausilio è pronto a restare comunque all'Inter fino a fine stagione, lavorando nell'interesse della squadra; ma se ci sarà risoluzione prima della fine dell'anno, ipotesi comunque plausibile, sarà consensuale. Non risultano al momento accordi con altri club.