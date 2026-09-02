La Uefa lancia una nuova iniziativa in occasione della partenza della Champions League 2026/27: arriva la UEFA Champions League Debut Patch, che sarà apposta sulla divisa di quei calciatori che fanno il loro debutto assoluto nella competizione europea più prestigiosa. L’iniziativa è stata sviluppata da UEFA e UC3, la società che si occupa della gestione commerciale delle competizioni europee per club, in collaborazione con Topps. In questo modo si celebra sul campo il momento più importante della carriera di un calciatore e al contempo si crea valore per il mercato delle trading card e dei memorabilia.

Il Debut Patch verrà applicato al badge Starball della Champions League sulla manica della maglia e sarà utilizzato esclusivamente nella partita di esordio. Sarà valido anche per i giocatori che entreranno in campo a gara in corso. Dopo la gara, la speciale patch di colore blu sarà rimossa dalla maglia, soggetta a un processo di autenticazione con l'assegnazione di un Certificato di Autenticità e infine affidata a Topps, per garantire la tracciabilità del singolo elemento dal momento della sua rimozione dalla divisa fino alla realizzazione del prodotto finale. La patch sarà inserita in una trading card "one-to-one" e firmata dallo stesso calciatore per diventare oggetto da collezione.

Una volta rimosso il patch, il badge Starball sulla maglia conserverà comunque un elemento grafico che testimonia l’esordio del giocatore, permettendo alla divisa di mantenere il proprio valore come ricordo di quel giorno speciale. Il design e il posizionamento del patch sono stati sviluppati in collaborazione con Topps e con ID Unlimited, fornitore ufficiale dei patch.