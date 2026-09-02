Come da regolamento, l'Inter ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla League Phase della Champions League 2026/2027. Ecco la lista completa che comprende i nuovi acquisti, oltre al giovane Mattia Marello

1 Josep MARTINEZ 6 John STONES 7 Piotr ZIELINSKI 8 Petar SUCIC 9 Marcus THURAM 10 Lautaro MARTINEZ 11 LUIS HENRIQUE 12 Raffaele DI GENNARO 14 Ange-Yoan BONNY 17 Andy DIOUF 20 Hakan CALHANOGLU 21 Curtis JONES 22 Henrikh MKHITARYAN 23 Nicolò BARELLA 25 Manuel AKANJI 28 Benjamin PAVARD 30 CARLOS AUGUSTO 31 Yann-Aurel BISSECK 32 Federico DIMARCO 49 Ivan PROVEDEL 54 Mattia MARELLO 95 Alessandro BASTONI 99 Djed SPENCE

*Aleksandar Stankovic e Pio Esposito saranno inseriti nella Lista B

Sezione: Focus / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 19:34 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.