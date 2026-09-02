Il rapporto tra l'Inter e Piero Ausilio si interrompe subito. Secondo aggiornamenti della Gazzetta dello Sport, il ds starebbe firmando in questi minuti in sede la sua risoluzione anticipata con il club, rispetto alla scadenza naturale fissata a giugno 2027. Niente addio a fine stagione quindi: le strade si separano subito. Alla base degli attriti, come abbiamo già raccontato, l'offerta di rinnovo di un solo anno (2028) rispetto ai tre o due + uno richiesti dal direttore sportivo. Come possibile successore continua ad avanzare Dario Baccin.

Sezione: Focus / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 16:39
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.