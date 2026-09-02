Dopo lo sbarco della squadra femminile del Wolfsburg a Milano, dove questa sera le biancoverdi affronteranno l'Inter per il ritorno del terzo turno preliminare di Champions League, il tecnico Stephan Lerch ha presentato il match nel quale le Wölfinnen dovranno difendere il 2-0 della gara di andata: "Non si affronta una partita come questa con passività, perché sappiamo cosa c'è in palio. Tutti noi sappiamo cosa aspettarci, ovvero il dover affrontare una squadra molto motivata. L'Inter cercherà di segnare subito un gol e di crearsi rapidamente degli spazi. Servirà attenzione, pressare la palla e coprire gli spazi alle loro spalle, usando anche una difesa compatta e disciplinata".

Un altro compito è quello di stroncare sul nascere qualsiasi comportamento "frenetico o caotico" che l'Inter potrebbe introdurre col suo gioco: "Dobbiamo giocare per vincere, non voglio che la squadra gestisca il risultato o si chiuda a riccio", ha concluso.