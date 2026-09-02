Sarà Simone Sozza a dirigere Inter-Napoli. L'arbitro della sezione di Seregno dirigerà la gara di San Siro, affiancato da Peretti e Baccini. A bordocampo, in quanto quarto ufficiale, Daniele Doveri. Al VAR Di Paolo, al suo fianco l'AVAR Dionisi.
Sozza ha diretto 10 partite dell'Inter in carriera, con un bilancio di otto vittorie e due sconfitte per i nerazzurri. Tra le otto vittorie c'è anche Inter-Napoli 1-0 della stagione 2022/2023, decisa da un colpo di testa di Edin Dzeko. L'ultimo incontro con l'Inter risale alla semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Como della scorsa stagione, vinta in rimonta per 3-2 dalla squadra di Chivu.
Sezione: News / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 15:28
Alessandro Savoldi
Alessandro Savoldi
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Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.
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