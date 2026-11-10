Nel corso di un recente intervento radiofonico a TMW Radio, l'ex portiere Stefano Braglia ha commentato in maniera molto severa la prestazione del Como sul campo dell'Inter, evidenziando come le contendenti allo Scudetto dei nerazzurri siano altre: "Per il club comasco è stata una bella lezione, ma è una squadra giovane che non è ancora pronta per certi traguardi. Ha qualità innumerevoli e farà un grande campionato però. Ho visto un'altra squadra che è pericolosa per lo Scudetto ed è il Milan: l'ho visto a Genova, è uscita l'identità del Diavolo e la voglia di lottare nelle difficoltà. Roma e Inter sono avanti in questo momento. E davanti c'è ancora spazio. I giallorossi non devono mollare la Champions League però".