Primo derby della stagione per l'Inter Women: alle ore 15, le nerazzurre sfideranno il Milan al Centro Sportivo Vismara - PUMA House of Football nella gara valida per la sesta giornata della Serie A femminile. La squadra di David Sassarini occupa momentaneamente il secondo posto in campionato con 13 punti, frutto di quattro vittorie e un pareggio. Il Milan, reduce dalla sconfitta in casa contro il Como Women, si trova attualmente in 7ª posizione con 6 punti in classifica. Queste le scelte ufficiali di formazione di Suzanne Bakker e David Sassarini:

MILAN (4-3-3): 1 Estevez; 2 Koivisto, 6 Sorelli, 20 Soffia, 47 Nevado; 32 Brighton, 8 Arrigoni, 11 Grimshaw; 18 Renzotti, 17 Sesay, 15 Stokic.

In panchina: 22 Tornaghi, 24 Rainey, 7 Kyvag, 9 Fornes, 14 Park Soo, 21 Keijzer, 25 De Sanders, 26 Gemmi, 33 Bonanomi, 35 Taddei, 38 Vitale, 80 Kamczyk.

Coach: Suzanne Bakker

INTER (4-4-2): 1 Runarsdottir; 15 Garcia, 24 Milinkovic, 4 Van Diemen, 14 Robustellini; 18 Glionna, 6 Santi, 16 Tomasevic, 7 Bugeja; 26 Raphino, 36 Cambiaghi.

In panchina: 12 Forcinella, 99 Belli, 2 Kullberg, 5 Andrés, 8 Vilhjalmsdottir, 9 Polli, 17 Payne, 20 Detruyer, 29 Giudici, 33 Bartoli, 46 Bressan.

Coach: David Sassarini

Arbitro: Maria Marotta (sez. Sapri) Assistenti: Pandolfo - Sbardella. IV Ufficiale: Stanzani. Operatore FVS: Brunetti

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 14:28
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.