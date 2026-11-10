Hakan Calhanoglu e l'Inter vogliono andare avanti insieme e potrebbero trovare un accordo per il prolungamento già entro Natale. Come riporta La Gazzetta dello Sport tutto dipende dal punto d'incontro che le parti riusciranno a trovare economicamente, ma c'è la voglia di proseguire. Reciproca.

Come riporta la rosea, "oggi Hakan guadagna 6,5 milioni netti, eredità di offerte di altri tempi e altre età. Non potrà pensare di fatturare le stesse cifre dopo il 2027, per un paio di stagioni supplementari, perché l'idea del club è abbassare la parte fissa degli emolumenti per tutti i contratti, soprattutto quando sono firmati da calciatori che sono avanti con gli anni". Di conseguenza tra base fissa e bonus guadagnerà cifre di poco inferiori, ma "da ambo le parti filtra un certo ottimismo. E la sensazione è che alla fine una soluzione si troverà perché Calhanoglu, anche per le ragioni personali svelate nell'intervista, non vorrebbe spostarsi da Milano. Le offerte vere o presunte che potrebbero arrivare, anche da club di prima fascia di Serie A, in questo momento non verranno accolte e nemmeno considerate".

Non solo. Si avvicina il momento della firma fino al 2031 per Carlos Augusto e anche Marcus Thuram a oggi ha come priorità rimanere in nerazzurro e ridiscutere il contratto in scadenza nel 2028. La stessa cosa farà Dimarco, per il quale l'Inter ha esercitato l'opzione unilaterale e che ora guadagna già più di prima (5,2 milioni l'anno). "Nessuno punta a rompere con l'Inter. E l'Inter, a certe condizioni, non manderà via nessuno", chiosa il quotidiano.